Eşini öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

Eşini öldüren kişi intihar etti

Son Güncelleme: 21.09.2023 20:48

Esenyurt'ta M.Ö. isimli kişi, tartıştığı eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ESENYURT'ta M. Ö. isimli kişi, tartıştığı eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.Ö. isimli kişi, evde eşi F.Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö., yanındaki silahla ateş ederek eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

Hürriyet, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini öldüren kişi intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
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