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EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GETİRİLDİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANDI - Son Dakika

EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GETİRİLDİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANDI

07.01.2022 16:37

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tartıştığı eşi Safiye Gülkaya'yı (69) av tüfeğiyle öldüren Cafer Gülkaya (70), yürümekte zorlandığı için tekerlekli sandalye ile getirildiği adliyede tutuklandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, tartıştığı eşi Safiye Gülkaya'yı (69) av tüfeğiyle öldüren Cafer Gülkaya (70), yürümekte zorlandığı için tekerlekli sandalye ile getirildiği adliyede tutuklandı. Alzheimer ve Parkinson hastası olduğu belirtilen Gülkaya'nın eşini kızdığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

İşçi emeklisi Cafer Gülkaya, dün saat 21.30 sıralarında, Anafartalar Mahallesi 2164 Sokak'ta tek katlı müstakil evlerinde, eşi Safiye Gülkaya ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Cafer Gülkaya, ruhsatsız av tüfeğini eşi Safiye Gülkaya'ya doğrultup, ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar Safiye Gülkaya'nın omzuna ve göğsüne isabet etti. Olayın ardından Cafer Gülkaya, oğlu Ferhat Gülkaya'yı telefonla arayıp, eve gelmesini istedi. Eve gelen Ferhat Gülkaya annesini kanlar içinde görünce, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Safiye Gülkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, katil zanlısı Cafer Gülkaya'yı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptıkları incelemenin ardından Safiye Gülkaya'nın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİSLERİN YARDIMI İLE ARAÇTAN İNDİRİLDİ

Eşini öldürmesinin ardından polis tarafından gözaltına alınan Cafer Gülkaya, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Alzheimer ve Parkinson hastası olduğu belirtilen ve yürümekte zorlanan Cafer Gülkaya, polislerin yardımıyla araçtan indirilip, tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Gülkaya, tekerlekli sandalyeyle sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Gülkaya'nın eşini, kızdığı için tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi.

EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GETİRİLDİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANDI
EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GETİRİLDİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANDI
EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GETİRİLDİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANDI
EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GETİRİLDİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANDI
EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GETİRİLDİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANDI
EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GETİRİLDİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANDI

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Parkinson, Alzheimer, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GETİRİLDİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, TEKERLEKLİ SANDALYEYLE GETİRİLDİĞİ ADLİYEDE TUTUKLANDI - Son Dakika
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