EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHARA KALKIŞTI - Son Dakika
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EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHARA KALKIŞTI

18.09.2022 16:14

KIRŞEHİR'de, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Tanış'ı (20) tabancayla vurarak öldüren Mustafa Tanış (30), peşindeki polislere yakalanacağını anlayınca aynı silahla aracında intihara kalkıştı.

KIRŞEHİR'de, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Tanış'ı (20) tabancayla vurarak öldüren Mustafa Tanış (30), peşindeki polislere yakalanacağını anlayınca aynı silahla aracında intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Tanış, hastanede tedaviye alındı.

Olay, Kervansaray Mahallesi 2248'inci Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Tanış, boşanma aşamasında olduğu Hatice Tanış'ın evine geldi. Çift arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa Tanış belinden çıkardığı tabancayla eşini vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hatice Tanış'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayın ardından kaçan Mustafa Tanış'ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Tanış'ın, evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki dinlenme tesisinde olduğu belirlendi. Polisin geldiğini gören Mustafa Tanış, aracında, suç aleti silahı bu kez kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Ağır yaralanan Tanış, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Kervansaray, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHARA KALKIŞTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA, YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHARA KALKIŞTI - Son Dakika
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