Karısını pompalı tüfekle öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı: Ben cezaevindeyken başkasıyla birlikte olmuş - Son Dakika
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Karısını pompalı tüfekle öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı: Ben cezaevindeyken başkasıyla birlikte olmuş

12.12.2022 11:03

Adana'nın Seyhan ilçesinde eşini pompalı tüfekle öldürüp kaçan koca, polis tarafından yakalanıp tutuklanırken ifadesinde, karısının kendisini aldattığını duyduğunu konuşmak isterken sinirlenip ateş ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde 24 Kasım günü saat 07.00 sıralarında meydana gelen olaya göre, kasten yaralama suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkan Abdullah Tekayak (29), eşi Müzeyyen Tekayak ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah Tekayak, pompalı tüfekle eşine ateş açtı. Saçmaların sırtına isabet ettiği genç kadın kanlar içinde yere yığıldı, şüpheli koca ise evden kaçtı.

Karısını öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı: Ben cezaevindeyken başkasıyla yattığını duydum

ÇİFTİN ÇOCUKLARI ANNEANNELERİNDE KALIYORDU

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Müzeyyen Tekayak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Tekayak'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sırasında çiftin 3 çocuğunun ise anneannelerinde kaldığı öğrenildi. Tekayak'n cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

Karısını öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı: Ben cezaevindeyken başkasıyla yattığını duydum

"CEZAEVİNDEYKEN BENİ ALDATTIĞINI DUYDUM"

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdullah Tekayak'ın, Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi. Söz konu adrese operasyon düzenleyen polis, şüpheli kocayı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Tekayak, ifadesinde, "Cezaevindeyken beni aldattığını duydum. Olay günü konuşmak için eve çağırdım. Durumu kendisinin anlatmasını ve itiraf etmesini bekledim. O sırada sinirlenince ateş ettim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Karısını pompalı tüfekle öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı: Ben cezaevindeyken başkasıyla birlikte olmuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karısını pompalı tüfekle öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı: Ben cezaevindeyken başkasıyla birlikte olmuş - Son Dakika
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