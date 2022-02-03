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Eşini öldüren kocadan inanılmaz savunma: Beni her gün dövüyordu - Son Dakika

Eşini öldüren kocadan inanılmaz savunma: Beni her gün dövüyordu

03.02.2022 14:42

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü geldiği evde tartıştığı karısını çekiçle öldüren Ahmet Ayçelebi, "Beni her gün dövüyordu" diyerek kendini savundu. Ayçelebi ayrıca cinayeti işledikten sonra oğlunu arayıp sigara içtiğini belirtti.

Önceki gece geç saatlerde Gemiciler Mahallesi'nde iddiaya göre evine alkollü gelen Ahmet Ayçelebi, eşi Şahizer Ayçelebi ile tartışmaya başladı.

ÇEKİÇLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ayçelebi evden ayrılmak istedi. Eşinin gitmesine engel olan Şahizer Ayçelebi, otomobilin lastiklerini indirdi. Ardından da yatağa gidip uyudu. Eşinin aracın lastiklerini indirdiğini gören Ahmet Ayçelebi, eline aldığı çekiçle uyuyan eşine saldırdı. Kanlar içinde kalan Şahizer Ayçelebi olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA SİGARA İÇMİŞ

Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı koca, emniyetteki ifadelerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. "Eşe karşı silahtan sayılan aletle kasten öldürme" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Ahmet Ayçelebi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşinin kendisini dövdüğünü öne süren Ayçelebi, olay gecesi de eşiyle tartıştıktan sonra bahçeye çıktığını aracın lastiklerinin havasını indirdiğini görünce eline çekici aldığını anlattı. Ayçelebi, "Boğazını sıktım dört beş kez çekiçle kafasına vurdum. Sonra aşağı inip sigara yaktım. Oğlumu aradım" dediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kaldırıldığı hastane morgunda otopsi işlemleri yapılan Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi ise mahalledeki evine getirildi. Burada helallik alınıp dualar edildi. Komşularının gözyaşı döküp feryat ettiği Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi için cenaze namazı kılındı. Bazı komşuları hayatını kaybeden kadının tabutunu omuzladı. Kılınan cenaze namazının ardından Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi evinden 300 metre uzaklıktaki aile mezarlığında toprağa verildi.

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Cenaze, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini öldüren kocadan inanılmaz savunma: Beni her gün dövüyordu - Son Dakika


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