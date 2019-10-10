Eşini öldüren kocaya dava açıldı

Avcılar'da aralarında çıkan tartışma sonucunda eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılan kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Aralık 2018'de Başakşehir Asayiş Büro Amirliğine silahlı kavga olayının bildirilmesinin ardından olay yerine giden polis ekiplerinin, müştekiler Medet ve Murat Adıgüzel kardeşlerle sanık Hasan Deligözoğlu arasında kavga yaşandığını gördüğü anlatıldı.

Eve giren polis ekiplerinin maktul Ayten Deligözoğlu'nun koridorda başından vurulmuş halde yerde yattığını gördüğü belirtilen iddianamede, müşteki Murat Adıgüzel'in polise, kendisini arayan eniştesi sanık Hasan Deligözoğlu'nun ablasını öldürdüğünü söylemesi üzerine kardeşi Medet Adıgüzel'e de haber vererek olay yerine gittiklerini anlattığı aktarıldı.

İddianamede savunmasına yer verilen sanık Hasan Deligözoğlu, olay günü arkadaşlarıyla alkol almak için dışarı çıktıktan sonra eve geldiğinde eşiyle dışarı çıkma meselesinden dolayı tartıştığını söyledi. Tartışmanın büyümesi üzerine maktulün evdeki ruhsatsız tabancayı alarak kendisine doğrulttuğunu öne süren sanık Deligözoğlu, bu sırada eşine engel olmaya çalışırken silahın ateş aldığını iddia etti.

Müşteki Medet Adıgüzel de ifadesinde, olay tarihinde kardeşi Murat Adıgüzel'in kendisini arayarak "Ablan ölüyor." demesi üzerine olay yerine gittiğini anlatarak, ablasını kanlar içinde alnından vurulmuş halde yerde gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine ambulansa haber verdiğini ve olay yerinde bulunan sanık Hasan Deligözoğlu ile tartıştıklarını ifade eden Medet Adıgüzel, sanığın daha önce de ablasına şiddet uyguladığını belirtti.

"Maktul ve sanıkta atış izi rastlanmadı"

İddianamede, olayla ilgili alınan raporda, maktul Ayten Deligözoğlu ile sanık Hasan Deligözoğlu'nun her iki elinde de atış artığına rastlanmadığının tespit edildiğine vurgu yapılarak, eldivenle yapılan atışlarda elde atış artığının bulaşmayacağının değerlendirildiği kaydedildi.

Sanığın maktulü öldürdüğü şüphesinin bulunduğu belirtilen iddianamede, bu nedenle sanık Hasan Deligözoğlu hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanığın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.