Üye Girişi
Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı - Son Dakika

Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı

23.12.2021 12:58
Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı

İzmir'de eşi Bihter Yalçınsoy'u öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleriyle 15 yıl hapis cezası verilen Rahman Yalçınsoy'a, kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada yine aynı ceza verildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 8 Ekim 2020'de gerçekleşen olayda Rahman Yalçınsoy (37), bir gün sonra boşanma davalarının olduğu eşi Bihter Yalçınsoy (31) ile konuşmak için Cumhuriyet Mahallesindeki evine gitti.

Bihter Yalçınsoy, eşinin konuşma teklifini reddedince tartışma çıktı. Bu sırada Rahman Yalçınsoy, 6 yıllık eşini 3 yerinden bıçakladı. Çağırılan ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bihter Yalçınsoy, hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Rahman Yalçınsoy ise polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

DURUŞMADAKİ İYİ HALİ DİKKATE ALINDI

'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Karşıyaka 2'nci Ağır Mahkemesinde yargılanan Rahman Yalçınsoy, mahkemede verdiği ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını, konuşmak için yanına gittiğini ancak kendisine saldırınca da olayın yaşandığını ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Rahman Yalçınsoy'un suçu tahrik altında işlediğine karar verip, duruşmalardaki iyi halini de dikkate alarak 15 yıl hapis cezası verdi.

Tartışma yaratacak karar! Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi

ÖLDÜRÜLEN KADININ AİLESİ İTİRAZ ETTİ

Bihter Yalçınsoy'un ailesinin avukatının itirazı üzerine dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesine gönderildi. Dosyayı inceleyen daire, sanığa eksik ceza tayini yapıldığı gerekçesiyle kararı bozup, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Rahman Yalçınsoy, ses ve görüntü bilişim sistemi ile (SEGBİS) katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Taraflar, önceki yargılamalardaki beyanlarını tekrar etti. Bihter Yalçınsoy'un ailesinin avukatı, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

İLK KARAR ONAYLANDI

Mahkeme başkanı, ilk kararın aynısına hükmederek Yalçınsoy'u yine 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı

Cumhuriyet, Karşıyaka, İzmir, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Bakan'dan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız Bakan'dan köprü ve otoyol zammına ilişkin açıklama: Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden karşılayacağız         
13:00
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
Mahallenin kleptoman kedisi Keith Mahallenin kleptoman kedisi Keith         
12:54
Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur seviyelerini paylaştı: Dolar 11,63, euro 13,18 Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur seviyelerini paylaştı: Dolar 11,63, euro 13,18         
12:46
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı         
11:12
9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı         
10:50
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09

Son Dakika Haberleri
12:58 Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı
12:58 Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor
12:57 Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek
12:56 Doğum yapan adam, hastanede kendisine "Anne" dedi diyen hemşireye saldırdı
12:54 Mahallenin kleptoman kedisi Keith
12:40 La Casa De Papel'in yeni bölümleri İstanbul'da mı çekilecek? Peki İstanbul karakteri kim?
12:19 Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi
12:18 Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
12:16 Araştırma: Cumhur yüzde 9' u aşkın oy kaybetti, Millet yüzde 7'yi aşkın oy kazandı
11:54 Ünlü kahin Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri duyanların tüylerini ürpertti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 13:11:37. #1.12#
SON DAKİKA: Eşini öldüren kocaya ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi uygulandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement