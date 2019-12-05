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Eşini öldüren kocaya 'iyi hal' indirimiyle müebbet hapis

6 saat önce

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, tartıştığı eşi Gonca Aksakal'ı (35) tabancayla başından vurarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Erkan Aksakal (41), son kez hakim karşısına çıkarıldı.

Eşini öldüren kocaya 'iyi hal' indirimiyle müebbet hapis, System.String[]

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, tartıştığı eşi Gonca Aksakal'ı (35) tabancayla başından vurarak, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Erkan Aksakal (41), son kez hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, 'iyi hal' indirimi uygulayarak, sanık Aksakal'a ömür boyu hapis cezası verdi.

Olay, geçen yılın Mayıs ayında, Karacabey'e bağlı Saadet Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Aksakal ile eşi Gonca Aksakal arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Erkan Aksakal, eşini tabancayla başından vurdu. Ağır yaralı olarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Gonca Aksakal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Erkan Aksakal ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KASTEN ÖLDÜRMEDİM'

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten eşi öldürmek' suçlamasıyla yargılanan Erkan Aksakal, son kez hakim karşısına çıkarıldı. Karar duruşmasına tutuklu sanık Aksakal ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Son sözleri sorulan Aksakal, olay günü eşinin, dizinin yanında oturduğunu ve elindeki silahın kazara ateş alması sonucu vurulduğunu öne sürdü. Aksakal, "Ben eşimi öldürecek, çocuklarımı annesiz bırakacak psikopat bir katil değilim. Beni, çocuklarım hayatta tutmaktadır. Keşke bu olay olmasaydı, keşke ben ölseydim. Eşimi kasten öldürmedim. Takdir mahkemenindir" dedi.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, toplanan delilleri ve dinlenen tanıkların ifadelerini dikkate alarak, sanık Erkan Aksakal'a ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Aksakal'ın cezası, 'iyi hal' indirimi uygulanarak, ömür boyu hapis cezasına çevrildi. Mahkeme heyeti, ayrıca Erkan Aksakal'a 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan verdiği 2 yıl 1 ay hapis cezasını da para cezasına çevirdi.


Aksakal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:22 Kaynak: DHA
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