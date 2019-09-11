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Eşini öldüren kocaya müebbet

35 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı karısını silahla vuran koca müebbet hapse mahkum edildi.

Eşini öldüren kocaya müebbet, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı karısını silahla vuran koca müebbet hapse mahkum edildi.


Olay 21 Mayıs 2017 tarihinde Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası 25 yaşındaki Cihan E, 24 yaşındaki eşi Hatice E. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada cinnet geçirdiği iddia edilen Cihan E, karısını, başına tek el ateş ederek öldürdü. Cinayet sonrası jandarma karakoluna giden zanlı koca teslim oldu. Eve gelen jandarma ekipleri Hatice E'yi evde ölü buldu. 2 yıldır tutuklu bulunan Cihan E, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Sanık, bir anlık sinirle karısını öldürdüğünü belirtti. Karar duruşmasında mahkeme heyeti sanığa müebbet hapis cezası verdi. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
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