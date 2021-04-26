Eşini öldüren Melek İ'nin yargılanmasına devam edilecek - Son Dakika

Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisini darbeden eşini silahla öldüren Melek İ'nin yargılanmasına devam edilecek.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 15.00'te başlaması planlanan üçüncü duruşmada savcının esas hakkında mütalaasını açıklaması bekleniyor.

Servis şoförü Ramazan İ'nin (32), Döşemealtı ilçesinde ellerine kelepçe taktığı eşi Melek İ'yi 7 Ocak'ta darbettiği, ertesi gün kadının sabah saatlerinde işe gidip gelen eşini av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülmüştü. Hazırlanan iddianamede, tutuklanan Melek İ. hakkında "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.