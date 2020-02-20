Eşini öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası - Son Dakika

Küçükçekmece'de kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini satırla öldüren sanık 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Adil Doğan ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık Doğan, olayı kasten gerçekleştirmediğini öne sürerek, "Kendisini üç kez affettim. Son kez sabah bıçağı aldı. Beni öldürmeye çalıştı. Çocuklarımın bana söylediğine göre kötü hareketlerini öğrendim, çok kızdım. O adamı görsem, bulsam, öldürürüm." dedi.

Eşinin kendisine bıçakla saldırdığını iddia eden Doğan, kendisini korumaya çalıştığı yastıkta en az 10 bıçak izinin bulunduğunu savundu.

Sanık Doğan, sağlık sorunları yaşadığını ve yürüyemediğini belirterek, tahliyesini istedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin cezaevinde kalabilecek durumu olmadığını, ihtiyaçlarını gideremediğini söyleyerek, tahliye talebinde bulundu. Müvekkilinin olayı namus saikiyle işlediğini savunan sanık avukatı, haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini öne sürdü.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Adil Doğan'a önce "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın eylemi maktulden kaynaklanan haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine kanaat getiren mahkeme, oy çokluğuyla verilen cezayı 24 yıl hapse düşürdü.

Sanığı ayrıca "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu suçtan hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Üye hakim, "haksız tahrik" indirimine karşı çıktı

Heyetin kararına şerh düşen üye hakim, muhalefet şerhinde, sanığı aldattığı beyan edilen maktulün sanık tarafından affedilerek birlikte yaşamaya başladığını belirterek, olay gününe kadar bir sorun olmadığı yönünde ifadelerin bulunduğunu kaydetti.

Olay günü başka bir sebepten çıkan tartışma sonucu sanığın eşini öldürdüğünü aktaran üye hakim, yeniden bir araya gelme isteğinde bulunan sanığın aldatmadan dolayı daha önce affettiği eşini öldürmesinin sanık lehine haksız tahrik oluşturmadığını vurguladı.

Üye hakim, maktulün sanığa yönelen ve haksız tahrik oluşturan herhangi bir söz veya davranışı olmadığını belirttiği muhalefet şerhinde, bu nedenle haksız tahrik uygulanmaması gerektiği kanaatinde olduğunu bildirdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'deki evlerinde 3 Ekim 2018'de sanık Adil Doğan'ın eşi İkram Doğan'ı kafasına satırla vurarak öldürdüğü ve sonrasında meyve bıçağıyla dudağını, dilini, burnunu ve kulağını kestiği anlatılmıştı.

Sanık Doğan'ın daha sonra polisi arayarak eşini öldürdüğünü söylediği aktarılan iddianamede, sanığın Tekirdağ'da yakalandığı ve ifadesinde de eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği belirtilmişti.

İddianamede, sanık Adil Doğan'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.