Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Esenyurt'ta boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İhsan Akdoğan ile maktulün annesi Şenel Koçarslan ve tarafların avukatları katıldı.

Savunma yapan sanık İhsan Akdoğan, ayrı yaşadığı eşini arabada başka bir erkekle giderken görünce takip ettiğini öne sürerek, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Akdoğan'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar vererek, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı.

"Ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak" suçundan da sanık Akdoğan'ı bir yıl hapisle cezalandıran mahkeme, sanığın "tehdit" suçunu işlediği sabit olmadığından bu suçtan beraatine karar verdi.

Duruşmanın ardından anne Şenel Koçarslan, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ancak kızının çürüdüğünü belirterek, "Onun acısı bendedir. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Onun yatmasını, çıkmamasını Allah'tan temenni ettim. Allah da istediğimi verdi." dedi.

?- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, evli olan İhsan Akdoğan ile maktul Şenay Akdoğan'ın geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdikleri, Esenyurt'ta 31 Ekim 2017'de sanığın yolda gördüğü eşini takip ettiği ve bir süre sonra aracıyla bir marketin önüne duran eşinin yanına yanaştığı belirtiliyordu.

İddianamede, Akdoğan'ın sonrasında ele geçirilemeyen silah ile şoför koltuğunda oturan Şenay Akdoğan'ın baş kısmına bir el ateş ederek öldürdüğü, ardından da aracıyla olay yerinden ayrıldığı anlatılıyordu.

Sanık İhsan Akdoğan'ın "eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, Akdoğan'a "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "tehdit" suçlarından da 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyordu.