Son Dakika Haberleri: Eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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Eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

1 saat önce

Mersin'de boşanmak isteyen karısını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi, System.String[]

Mersin'de boşanmak isteyen karısını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde yaşayan eşi Cemile Ertürkoğlu'nu (34) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mustafa Ertürkoğlu (36) hakkında hazırlanan iddianame, Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sanığın 28 Kasım 2018'de evlilik yıl dönümü bahanesiyle boşanmak isteyen eşiyle görüşmesinin ardından polise kayıp ihbarında bulunduğu belirtilen iddianamede, kadının yakınlarının çiftin arasında sorunlar bulunduğuna ilişkin beyanları üzerine evde inceleme yapıldığı bildirildi.

Paniğe kapıldığı için sorguya alınan sanık Ertürkoğlu'nun cinayeti itiraf ettiği anlatılan iddianamede, sanığın ifadesinde eşini öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırdığını, çocuğunu okuldan alıp komşusuna çay içmeye gittiğini söylediği kaydedildi.

Sanığın yargılanmasına 21 Kasım'da başlanacak.

Mustafa Ertürkoğlu, polise eşi Cemile Ertürkoğlu hakkında kayıp ihbarında bulunmuş, yakınlarının ihbarı üzerine çiftin evinde inceleme yapılmış, gözaltına alınan zanlı cinayeti itiraf etmişti. Bankada çalışan Cemile Ertürkoğlu'nun eşinden boşanmak istediği öğrenilmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:56 Kaynak: AA
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