Eşini öldüren sanık: "Mahkeme heyetinin kadın olmasından dolayı kendimi baskı altında hissediyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Eşini öldüren sanık: "Mahkeme heyetinin kadın olmasından dolayı kendimi baskı altında hissediyorum"

14.03.2023 13:34

Eşini öldüren sanık: "Mahkeme heyetinin kadın olmasından dolayı kendimi baskı altında hissediyorum"KOCAELİ Kocaeli'de kendisini aldattığını iddia ettiği eşinin boğazını keserek, 12 yerinden bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eşini öldüren sanık: "Mahkeme heyetinin kadın olmasından dolayı kendimi baskı altında hissediyorum"

KOCAELİ Kocaeli'de kendisini aldattığını iddia ettiği eşinin boğazını keserek, 12 yerinden bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında, kadın cinayetiyle yargılandığını söyleyen sanık, "Mahkeme heyetinin de kadın olmasından dolayı kendimi baskı altında hissediyorum ancak size güvenim tamdır. Eşim bana ihanet etti, beni birden fazla kişiyle aldattı" dedi.

Değirmendere Yalı Mahallesi'nde 21 Temmuz 2022'de meydana gelen olayda, Yakup G. evde çıkan tartışmada 2 çocuğunun annesi Birgül G.'nin boğazını kesip, 12 yerinden bıçaklamıştı. Daha sonra polis merkezine giden Yakup G., eşini öldürdüğünü itiraf etmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Yakup G. ifadesinde eşinin kendisini aldattığını ileri sürmüştü.

"Kendimi baskı altında hissediyorum"

Tutuklu sanık Yakup G.'nin Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Yakup G. ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Yakup G., "Kadın cinayeti ile yargılanıyorum. Mahkeme heyetinin de kadın olmasından dolayı kendimi baskı altında hissediyorum ancak size güvenim tamdır. Eşim bana ihanet etti, beni birden fazla kişiyle aldattı. Oğuz isimli şahıs bana, 'Ya eşine sahip çık ya da boşa, sürekli beni yanına çağırıyor' diye mesaj attı. Eşimi aradım ve nerede olduğunu sordum, evde olduğunu söyledi ancak eve gittiğimde evde yoktu" dedi.

"Kızlarımın gözlerinde annelerini öldürmüş bir baba olarak görüneceğim"

Olay günü bir süre bekledikten sonra eşinin eve geldiğini söyleyen Yakup G., "Eşim eve gelince Oğuz'un bana yazdığı mesajları okudum. Kendini camdan aşağıya atmak istedi. Eşimi tuttum, kendisini atmasına izin vermedim. Tartışmaya başladık, iş dolayısıyla yanımda bulunan bıçağı çıkardım. Birgül bana, 'Sen beni öldüremezsin' diyerek elimdeki bıçağı boynuna doğru götürdü ve olay yaşandı. Kendi zevki peşine düştü, 2 kızıma da sahip çıkamazdı, üzgünüm. Suç işlemek kastıyla hareket etmedim. Benim 2 kızım var. Kızlarımın gözlerinde annelerini öldürmüş bir baba, dışardaki kişiler tarafından da katil olarak görüneceğim. Dışarıda da olsam, içeride de aynı cezası çekmiş olacağım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, gelecek celse tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Eşini öldüren sanık: Mahkeme heyetinin kadın olmasından dolayı kendimi baskı altında hissediyorum Eşini öldüren sanık: Mahkeme heyetinin kadın olmasından dolayı kendimi baskı altında hissediyorum Kadın hakimden, 'Kadın heyet önünde baskı altında hissediyorum' diyen eş katiline ders gibi cevap Kadın hakimden, 'Kadın heyet önünde baskı altında hissediyorum' diyen eş katiline ders gibi cevap Kocaeli'de kaçakçılara göz açtırılmıyor Kocaeli'de kaçakçılara göz açtırılmıyor

Değirmendere, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini öldüren sanık: 'Mahkeme heyetinin kadın olmasından dolayı kendimi baskı altında hissediyorum' - Son Dakika


Son Dakika
15:57 Araç kamerasına takıldı! 94 yıldır garip kazaların yaşandığı yolda esrarengiz görüntü
14:30 Tartıştığı annesini bıçaklayıp kendini eve kilitledi
15:45 Sadece 1 gün evli kaldılar! Boşanma duruşması çıkışı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı
15:46 Bu fotoğrafı gören Fenerbahçelilerin hepsi İrfan Can Kahveci detayına takıldı! Tepkiler çığ gibi
14:39 Montajladığı görüntülerle şantaj yapmış! Ünlü iş adamını dolandırmak isteyen kadın tutuklandı
14:43 Termal tesislerde cinayet! Gözü dönen adam, birlikte yaşadığı kadını öldürdü
15:32 Halil Ergün yıllar önce neden üniversiteden kovulduğunu anlattı: Solcu olduğum için atıldım
15:23 953 bin TL'den satışa sunulacak! Togg'un fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü
15:20 Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiasına tepki: O gelecek diye mezarlık büyükşehir flamalarıyla süsleniyorsa bu ayıp bir şeydir
15:11 İki kadın plajda güreşe tutuştu! Çevredekiler müdahale etmeseydi çok fena şeyler olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2023 16:35:11. #1.12#
SON DAKİKA: Eşini öldüren sanık: "Mahkeme heyetinin kadın olmasından dolayı kendimi baskı altında hissediyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement