Eşini öldüren sanıktan ilginç savunma: "Bıçağı elinden almaya çalışırken boğazına isabet etti"

Ankara'da eşini bıçaklayarak öldürmekten yargılanan Zeynel Abidin Korkmaz, duruşmadaki son savunmasında, "Bıçağı elinden almaya çalışırken boğazına isabet etti" dedi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde dini nikahla birlikte olduğu kadın nedeniyle tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz'ı 4 çocuğu evde bulunduğu sırada bıçaklayarak öldürmekten yargılanan inşaat işçisi Zeynel Abidin Korkmaz, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Salonda sanık Korkmaz'ın yanı sıra taraf avukatları hazır bulundu.

"Bıçağı elinden almaya çalışırken boğazına isabet etti"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Korkmaz, "Olay günü eve alışveriş yaptıktan sonra tıraş olup gittim. Duşa girdikten sonra odaya gelen eşim 'O kadının yanından mı geliyorsun, o yüzden mi duşa girdin?' dedi ve küfür etti. Ben bu kıskançlık durumunun böyle devam etmeyeceğini söyleyip, boşanma teklifinde bulundum. Bunu duyunca eşim kendisini öldüreceğini söyleyerek bıçağı kendi vücuduna vurmaya başladı. Bıçağı elinden almaya çalışırken de boğazına isabet etti. Kesinlikle o bıçağı ben vurmadım" dedi.

Sanık avukatı ise olayın tasarlamayla gerçekleşmediğini, bıçaklamaya dair net bir delil olmadığını ve bu durumdaki şüphenin sanığın lehine değerlendirilmesi gerektiğini beyan etti. Sanığın ve avukatının beyanlarını dinleyen mahkeme, sanık Korkmaz hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. - ANKARA