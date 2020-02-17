Eşini öldüren şüpheli adliyede - Son Dakika
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Eşini öldüren şüpheli adliyede

7 saat önce

Eskişehir'de, 'kıskançlık' iddialarıyla çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi bıçaklayarak öldüren zanlı Ferhat F., adliyeye sevk edildi.

Eşini öldüren şüpheli adliyede, System.String[]

Eskişehir'de, 'kıskançlık' iddialarıyla çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi bıçaklayarak öldüren zanlı Ferhat F., adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, dün Erenköy Mahallesi'nde Ferhat F. (26) ile eşi Hafize F. (35) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıkmıştı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ferhat F. bıçakla eşi Hafize F.'yi yaraladı. Ağır yaralanan Hafize F., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hafize F., burada yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Ferhat F. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ferhat F., emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. Burada şüpheli, gazetecilerin 'Neden öldürdünüz' sorusunu yanıtsız bıraktı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Erenköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
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