Son Dakika Haberleri: Eşini öldüren uzman çavuş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Son Dakika Güncel Eşini öldüren uzman çavuş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika

Eşini öldüren uzman çavuş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin içerisinde eşi Müberra K'yi öldüren uzman çavuş Gökhan K'ye (26) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi.

Eşini öldüren uzman çavuş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin içerisinde eşi Müberra K'yi öldüren uzman çavuş Gökhan K'ye (26) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gaziantep'ten yakınlarının düğünü için gittikleri Elbistan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde otomobilde eşini silahla öldüren uzman çavuş Gökhan K hakkında hazırlanan iddianame, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Müberra K'nin sağ kulak arkasına isabet eden mermi nedeniyle hayatını kaybettiği, sanık Gökhan K'nin ise her iki elinde ve yüzünde atış artıkları bulunduğu belirtildi.

Gökhan K'nin Elbistan ve Afşin ilçelerinde husumetlisinin bulunmadığı, bu durumda silahını, namlusuna mermi verilmiş şekilde taşıması için sebep bulunmadığı aktarılan iddianamede, sanığın Müberra K'ye doğru eğilip hedef olarak atış yaptığına yer verildi.

Sanığın asker olması dolayısıyla silah kullanma konusunda özel eğitim aldığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca tanık beyanlarından şüphelinin olaydan sonra 'yeter artık senin yaptığın', 'vurdum' şeklinde beyanda bulunmuş olduğunun anlaşılması, kolluk ve cumhuriyet savcısı huzurundaki çelişkili beyanları, eşine yönelik şiddete meyilli kişiliği birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin suç tarihinde maktul ile aralarında yaşanan sebebi anlaşılamayan tartışma nedeniyle sahibi bulunduğu ruhsatlı silahı ile maktulün araçta bulunduğu sırada onun bulunduğu sağ ön kapıyı açarak yakın mesafeden öldürmeye elverişli kafa bölgesine bir el ateş etmek suretiyle kasten adam öldürmek suçunu işlediği anlaşılmıştır."

Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ilk duruşması 19 Aralık'ta Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davaya müdahil olarak katılacağı öğrenildi.

Olay

Gaziantep'te görevli uzman çavuş Gökhan K, eşi Müberra K. (24) ile yakınlarının düğün törenine katılmak üzere ilçeye bağlı Söğütlü Mahallesi'ne gelmiş, otomobilde eşi Müberra K'yi silahla başından vurmuş, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Müberra K. hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Gökhan K. ise tutuklanmıştı.

Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendisine böbreğini verdikten sonra ölen oğlunun acısına dayanamadı (OĞLUNUN CENAZESİNE...
Misafir olarak kaldığı evin sahibini boğazından bıçaklayarak öldürdü Ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktor ilk kez konuştu: Eve geldiğimde parmakları morarmıştı Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 02:32:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşini öldüren uzman çavuş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]