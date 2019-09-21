Son Dakika Haberleri: Eşini öldüren zanlı 5 yıl sonra yakalandı
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Eşini öldüren zanlı 5 yıl sonra yakalandı

1 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde 5 yıl önce eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, gözaltına alındı.

Eşini öldüren zanlı 5 yıl sonra yakalandı, System.String[]

Van'ın Muradiye ilçesinde 5 yıl önce eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında kendisinden 37 yaş küçük eşini baltayla öldüren A.H'nin Mehmetbey Mahallesi'nde yaşadığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekip, atla kaçmaya çalışan A.H'yi yakaladı.

Zanlının üst aramasında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 22 mermi ile atın eğerinin altına gizlenmiş kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve silaha ait çok sayıda mermi bulundu.

Jandarma, Muradiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:00 Kaynak: AA
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