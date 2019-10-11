Son Dakika Haberleri: Eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

2 saat önce

Edremit'te tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve kavga sırasında kendisi de yaralanan katil zanlısı hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından polisin geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirildi.

Eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Edremit'te tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve kavga sırasında kendisi de yaralanan katil zanlısı hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından polisin geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirildi.

Adliye girişinde basın mensuplarının "Pişman mısın?" diye sorması üzerine katil zanlısı Hakkı A, "Pişmanım" dedi.

- Olay

Edremit ilçesi Gaziilyas Mahallesi'nde Işıl A, tartıştığı eşi Hakkı A. tarafından bıçaklanmış, yaralı kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralı cinayet zanlısı, polis gözetiminde Edremit Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Edremit, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:08 Kaynak: AA
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