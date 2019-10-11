Eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
2 saat önce
Edremit'te tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve kavga sırasında kendisi de yaralanan katil zanlısı hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından polisin geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:08 Kaynak: AA
Edremit'te tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve kavga sırasında kendisi de yaralanan katil zanlısı hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından polisin geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirildi.
Adliye girişinde basın mensuplarının "Pişman mısın?" diye sorması üzerine katil zanlısı Hakkı A, "Pişmanım" dedi.
- Olay
Edremit ilçesi Gaziilyas Mahallesi'nde Işıl A, tartıştığı eşi Hakkı A. tarafından bıçaklanmış, yaralı kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralı cinayet zanlısı, polis gözetiminde Edremit Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
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