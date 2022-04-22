Eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

22.04.2022 11:03
Eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün akşam eşini silahla vuran zanlı, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün akşam eşini silahla vuran zanlı, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Ortahisar ilçesi Meydan Parkı içerisinde Azerbaycan uyruklu Elvin Umayev (34), dün akşam boşanmak üzere olduğu eşi Turana Umayeva (38) ile buluştu. Çiftin tartışması sırasında Elvin Umayev, çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ettiği eşini belinden çıkardığı tabancası ile kafasına tek el ateş ederek öldürdü. Umayev, olay sonrası polis ekiplerine teslim olurken Elvin Umayev'in 10 yıl önce cezaevine girdiği ve 4 ay önce tahliye olduğu öğrenildi.

Elvin Umayev, polisteki sorgusunun ardından bu sabah çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. - TRABZON

Eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

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Azeri koca dehşeti güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı Azeri koca dehşeti güvenlik kameralarına saniye saniye böyle yansıdı Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada (2) Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşini çay bahçesinde öldürdü; olay anı kamerada (2)

Azerbaycan, Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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