Eşini öldüren zanlı, ankara'da özel ekip tarafından yakalandı (2)
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NİĞDE'YE GETİRİLDİNiğde'de, boşanma aşamasındaki eşi Sibel Çetinel'i tabancayla vurarak öldüren Murat Çetinel, Ankara'da işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kendisini yakalayan özel ekip tarafından Niğde'ye getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:39 Kaynak: DHA
NİĞDE'YE GETİRİLDİ
Niğde'de, boşanma aşamasındaki eşi Sibel Çetinel'i tabancayla vurarak öldüren Murat Çetinel, Ankara'da işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kendisini yakalayan özel ekip tarafından Niğde'ye getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında kente getirilen şüpheli, sorgulanmak için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Polis araçlarından görüntü
Şüphelinin midibüsle getirilmesi
Şüphelinin araçtan indirilmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,
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