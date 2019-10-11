Son Dakika Haberleri: Eşini öldüren zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Eşini öldüren zanlı tutuklandı

Eşini öldüren zanlı tutuklandı

39 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve kavga sırasında kendisi de yaralanan katil zanlısı, hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Eşini öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve kavga sırasında kendisi de yaralanan katil zanlısı, hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gaziilyas Mahallesi'nde tartıştığı eşi Işıl A'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Hakkı A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Hakkı A, adliye girişinde basın mensuplarının "Pişman mısın" diye sorması üzerine katil zanlısı Hakkı A, "Pişmanım" dedi.

Hakkı A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Burhaniye cezaevine gönderildi.

- Olay

Edremit ilçesinde 9 Ekim'de, Işıl A, tartıştığı eşi Hakkı A. tarafından bıçaklanmış, yaralı kadın olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralı cinayet zanlısı, polis gözetiminde Edremit Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Balıkesir, Edremit, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milletvekili Şirin Ünal'ndan Nadira Kadirova'nın ölümüne ilişkin açıklama: Psikolojik yapısı bozuktu
Güngören'de kız kardeşini öldürüp, intihar etmiş gibi gösteren kardeşe müebbet hapis cezası Kamışlı'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var Nusaybin'de YPG/PKK tarafından düzenlenen hain saldırının görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 21:21:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşini öldüren zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]