Eşini Öldüren Zanlıya Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Adana
'da karısını, kendisinden boşanmak istediği gerekçesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklan zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Merkez Yüreğir
ilçesindeki Serinevler Mahallesi'nde 26 Aralık
2018'de meydana gelen olayda, 19 yıllık eşi Sevda Çopur'u oğlunun yanında uyduğu sırada öldürdükten sonra polise teslim olan Harun Çopur hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Olaydan sonra tutuklanan zanlı hakkında, "Bedenen kendisini koruyamayacak durumda olan eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, Adana 7.Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede savunmasına da yer verilen Çopur'un, kendisinden boşanmak istediği için sinirlendiği eşini, 6 yaşındaki oğlu ile uyuduğu sırada çekiç ve bıçak darbeleriyle öldürdüğünü itiraf ettiği kaydedildi.
Çopur için Adana Dr. Ekrem Tok
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yapılan muayene sonucu hazırlanan rapora da iddianamede yer verilirken, sanığın, suçun anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin ve üzerine atılı suç bakımından cezai ehliyetinin tam olduğunu aktarıldı.