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Eşini öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet istemi

1 saat önce

Adana'da kıskançlık yüzünden eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Eşini öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet istemi, System.String[]
Adana'da kıskançlık yüzünden eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Seyhan ilçesi Küçükdikili Söğütlü Mahallesi'nde 21 Ocak'ta meydana gelen olayda 6 çocuk annesi eşi Leyla A'yı (52) bıçaklayarak öldürdükten sonra Suriye'ye kaçmak isterken yakalanarak tutuklanan Yusuf Aziz A. (53) hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet Savcısının "Eşi kasten öldürme" suçundan hazırladığı iddianame Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesine kabul edildi.
Savcı, sanık Yusuf Aziz A'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
İddianamede, sanık Yusuf Aziz A. ile eşi Leyla arasında uzun süre şiddetli geçimsizlik bulunduğu ve bu yüzden, Yusuf Aziz A. hakkında çok sayıda tedbir uygulandığı belirtildi. Yusuf A'nın eşine duyduğu kıskançlık yüzünden olay günü evde 15 yaşındaki oğlu B.A.A'nın gözü önünde eşiyle tartışmaya başladığı ifade edilen iddianamede cinayet anı anlatıldı.
Bir berberde tıraş olurken yakalanıp tutuklanan Yusuf Aziz A, önümüzdeki ay yargılanmaya başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:21 Kaynak: AA
Adana
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