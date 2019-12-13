Eşini öldüresiye dövdüğü iddia edilen cani koca tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eşini öldüresiye dövdüğü iddia edilen cani koca tutuklandı - Son Dakika

Eşini öldüresiye dövdüğü iddia edilen cani koca tutuklandı

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşini öldüresiye dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan cani koca tutuklandı.

Eşini öldüresiye dövdüğü iddia edilen cani koca tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşini öldüresiye dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan cani koca tutuklandı. Hastanede tedavi altına alınan kadının ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.


Olay, İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre sık sık eşi tarafından şiddet gören tarlada çalışanı iki çocuk annesi F.T., geçtiğimiz Cuma günü eşi İ.T. tarafından şiddete maruz kaldı. İ.T. tarafından kız kardeşiyle görüşmesine izin verilmeyen Nesrin Geyranlı, durumu günler sonra yeğeninden haber alarak diğer kız kardeşleriyle birlikte İzmir merkezden Ödemiş'e doğru yola çıktı. Kardeşlerini karşısında gören F.T., sadece 'beni kurtarın' diyebildi. Kız kardeşler hemen F.T.'yi alarak Ege Üniversitesi Hastanesine götürdü. Yoğun bakıma yatırılan ve tedavisi devam eden F.T., hayata tutunmak için yaşam savaşı veriyor.


Olayın ardından gözaltına alınan koca İ.T., sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklandı.


Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin konuyla ilgili çalışma yaptığı bildirildi. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:16 Kaynak: İHA
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