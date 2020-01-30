Eşini öldüresiye döven eden koca tutuklandı - Son Dakika
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Eşini öldüresiye döven eden koca tutuklandı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yılbaşı gecesi eşi Kibariye Sayır'ı (24) öldüresiye döven Salim Sayır (29), genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınıp, tutuklandı.

Eşini öldüresiye döven eden koca tutuklandı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yılbaşı gecesi eşi Kibariye Sayır'ı (24) öldüresiye döven Salim Sayır (29), genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınıp, tutuklandı.

Gebze Mevlana Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Kibariye Sayır (24), yılbaşı gecesi eşi Salim Sayır (29) tarafından feci şekilde dövüldü. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kibariye Sayır, 24 gün yoğun bakımda kaldı. Başına ve vücuduna aldığı darbeler ile ağır yaralanan genç kadın, daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da 2 gün tedavi edilen Sayır, taburcu edilerek, anne- babasının evine getirildi.

Eşi, Salim Sayır'dan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan koca, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Kibariye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:54 Kaynak: DHA
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