Eşini öldürmekten 4 kez yargılanan sanığa tekrar ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika
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Eşini öldürmekten 4 kez yargılanan sanığa tekrar ağırlaştırılmış müebbet hapis

16.06.2022 14:07
Eşini öldürmekten 4 kez yargılanan sanığa tekrar ağırlaştırılmış müebbet hapis

Diyarbakır'da eşini öldürmek suçundan yargılandığı davada yerel mahkemenin kararına yapılan itiraz üzerine yeniden yargılanan sanık, tekrar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır'da eşini öldürmek suçundan yargılandığı davada yerel mahkemenin kararına yapılan itiraz üzerine yeniden yargılanan sanık, tekrar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Huzurevleri Mahallesi'ndeki evlerinde, 24 Ocak 2014'te eşi Mübarek Turan'ı, uyuduğu esnada vücuduna üçlü prizin kablosunu dolayıp elektrik vererek öldüren sanık Veysi Turan'a, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Ocak 2015'teki karar duruşmasında "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Verilen karar, sanık ve maktul avukatlarının farklı tarihlerde yaptıkları itirazlar üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesince 4 kez usul yönünden bozuldu. Dördüncü bozma kararının ardından dava, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bir kez daha yeniden görüldü.

Duruşmaya, sanık Turan, tutuklu bulunduğu Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, maktulün ağabeyi Hamit Saz ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, sanık Turan'ın, eşi Mübarek'i her iki ayağına elektrik verip eziyet çektirerek kasten öldürdüğü gerekçesiyle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Savunma yapan sanık Turan, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma ilamındaki aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirterek, tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Maktulün ağabeyi Saz ise Yargıtayın bozma ilamına göre karar verilmesi ve sanığın cezalandırılmasını istedi.

Maktulün ailesinin avukatı Burak Göncü de cinayetin vahşice işlendiğini ifade ederek, Yargıtayın bozma ilamına göre sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesi talebinde bulundu.

Kararın bozulması nedeniyle daha önce 3 kez görülen davada sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası veren mahkeme, sanık Turan'ın, son yargılamada da "eşe karşı kasten ve tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesinde yer alan takdiri indirimin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

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