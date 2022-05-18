Eşini öldürmekten müebbet hapse çarptırılan firari hükümlü Bodrum'da yakalandı

İstanbul'da eşini öldürmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağabeyine ait kimlikle yakalandı.

İlçede N.T. isimli kadın, İ.H. isimli şüphelinin kendisini taciz ettiği iddiasıyla polise ihbarda bulundu. Bodrum Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekiplerin çalışması sonrası şüpheli yapılan operasyonla Yalıkavak Mahallesi'nde bindiği takside yakalandı.

Üzerinde ağabeyi İ.H'ye ait kimlik çıkan şüphelinin, 2018'de eşi Sarıgül H'yi öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan firari Yunus H. olduğu tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sarıgül H. (36), 6 Ağustos 2018'de Silivri'nin Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda silahla öldürülmüş halde bulunmuştu.

Öldürülen kadının eşi Yunus H. olayla ilgili yapılan yargılamada bir süre tutuklu kalmış, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Silivri 1. Ağır Ceza Mahkemesi davayı 10 Kasım 2020'de karara bağlayarak Yunus H'ye cinayet suçundan müebbet hapis cezası vermişti.