Eşini öldürüp, aynı tüfekle intihar etti - Son Dakika

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Hüseyin Dağ (38), aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan eşi Meltem Dağ'ı (35), öldürüp, aynı pompalı av tüfeğiyle intihar etti.Dalaman'da yaşayan kaporta ustası Hüseyin Dağ, bugün saat 12.30 sıralarında, hakkında 'evden uzaklaştırma kararı' bulunmasına rağmen aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ayrı yaşadığı eşi Meltem Dağ'ın Karaçalı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki evine geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen Hüseyin Dağ, yanında getirdiği pompalı tüfeğini eşine doğrulttu. Paniğe kapılan Meltem Dağ, ikinci kattaki evden çıkarak kaçmaya başladı. Dağ, kaçan eşini peşine düşüp, bahçede arkasından ateş edip, başından vurdu. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Eşini öldüren Dağ, ardından aynı tüfeği çenesinin altına dayayıp, bir kez daha ateşleyerek intihar etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği aldı.
Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Dağ çiftinin cesetleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 18:48 - Kaynak: DHA
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