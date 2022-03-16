Eşini öldürüp, 'Bunun savunulacak yanı yok' dedi, iyi halden 20 yıl hapis aldı - Son Dakika

BURSA'da, boşandığı eşi Fatma Gökce'yi (53) bıçaklayarak öldüren İlhan Gökce'nin (57) yargılanması tamamlandı. Son duruşmada, "Bir kişiyi öldürmenin savunulacak durumu yok" diyen Gökce'ye, mahkeme heyeti, 'boşandığı eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, aşırı tahrik ve sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alıp cezayı 20 yıla düşürüp Gökce'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, 31 Ağustos 2021'de Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Gökce, boşandığı eşi İlhan Gökce tarafından göğüs ve kasığından olmak üzere 5 bıçak darbesiyle yaralandı. Aynı binada oturan çocukları tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Gökce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan İlhan Gökce, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.