Son Dakika Haberleri: Eşini Öldürüp, Cesedini 4 Parçaya Bölerek, Bahçeye Gömen Kadın Tutuklandı

Eşini Öldürüp, Cesedini 4 Parçaya Bölerek, Bahçeye Gömen Kadın Tutuklandı

43 dakika önce

HATAY'ın Belen ilçesinde, eşi Mikail Z.'yi (40) bıçaklayarak, öldürdükten sonra cesedini 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın arka bahçesine gömen Havva Z. (35), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini Öldürüp, Cesedini 4 Parçaya Bölerek, Bahçeye Gömen Kadın Tutuklandı, System.String[]
HATAY'ın Belen ilçesinde, eşi Mikail Z.'yi (40) bıçaklayarak, öldürdükten sonra cesedini 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın arka bahçesine gömen Havva Z. (35), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Olay, önceki gece, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Havva Z., iddiaya göre, 1 çocuğunun babası Mikail Z. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Havva Z., eşini bıçaklayarak, öldürdü. Daha sonra cesedi 4 parçaya ayıran kadın, oturdukları 3 katlı binanın arkasındaki bahçeye gömdü. Komşuları, evden gelen kavga seslerinin ardından Havva Z.'nin, eşinin cansız bedenini evin arkasına açtığı çukura battaniye sarılı olarak gömdüğünü görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Havva Z.'yi gözaltına aldı. Genç kadın, eşini öldürüp, arka bahçeye gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine belediye ekipleri, polis eşliğinde bahçede kazı yaptı. Kazıda Mikail Z.'nin 4 parçaya bölünmüş cansız bedeni, battaniyeye sarılı bulundu. Ceset parçaları, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Havva Z., bugün güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi. Havva Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Mikail Z.'nin cansız bedeni ise hala Adana Adli Tıp Kurumu'nun morgunda bulunuyor.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:20 Kaynak: DHA

Belen, Hatay, 3. Sayfa
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