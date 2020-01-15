Eşini öldürüp cesedini arabada dolaştıran sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşini öldürüp cesedini arabada dolaştıran sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Eşini öldürüp cesedini arabada dolaştıran sanığın yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdükten sonra otomobiliyle İstanbul'da birkaç ilçe dolaşıp polise teslim olduğu iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Eren Erdoğan'ın yargılanmasına devam edildi.

Eşini öldürüp cesedini arabada dolaştıran sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdükten sonra otomobiliyle İstanbul'da birkaç ilçe dolaşıp polise teslim olduğu iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Eren Erdoğan'ın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Eren Erdoğan ve tarafların avukatları katıldı. Bir kısım katılanlar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Fethiye Aladağ, sanığın, yeğeni maktul Fatma Erdoğan'a kötü davrandığını duyduklarını anlatarak, "Bunun üzerine Fatma'nın evine gittik. Bir sorun yoktu. Aynı günün akşamı sanık araba ile Fatma'nın babasının işlettiği kahvehaneye gitmiş, Fatma'yı arabaya kilitlemiş ve 'Kızını öldüreceğim' diyerek küfürler etmiş. 155'i aradık, polis geldi. Fatma'nın yanında sanık, kayınvalidesi ve diğer ev ahalisi vardı. Rahat konuşamadı. Polis memurları Fatma'yı aşağıya indirdi, titrer bir şekilde 'beni buradan götürün, her şeyi anlatacağım' dedi. Annesi Fatma'ya eve gidelim deyince Fatma, 'onun bulamayacağı bir yere götürün' dedi." ifadelerini kullandı.

Fatma'nın konuşmalarının davranışlarının aşırı korktuğunu gösterdiğini dile getiren tanık Aladağ, "Fatma, raporu alındıktan sonra eve geçince bize 4 ay süren evliliği boyunca sanığın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını, bunu da araba ile götürdüğü boş arsalarda kıyafetlerinin görünmeyecek yerlerine vurmak suretiyle yaptığını anlattı. Ben de baktığımda omuzunda, sırtında büyük morluklar gördüm." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen sanığın annesi Döndü Erdoğan da "Ben oğlumun Fatma'yı dövdüğünü, tehdit ettiğini görmedim." iddiasında bulundu.

Sanık Eren Erdoğan, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tasarlayarak bir şey yapmadım. Ani gelişen bir olaydı." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Eren Erdoğan'ın bu halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Fatma Erdoğan ile sanık Eren Erdoğan'ın boşanma aşamasında oldukları, 16 Mart 2019'da çiftin bir alışveriş merkezinde buluştukları, sonrasında maktul Fatma Erdoğan'ın 155 polis ihbar merkezini arayarak 'Benim şu an davalık olduğum eşim beni esir tutuyor, şu an araca kilitledi' şeklinde ihbarda bulunduğu anlatılıyor.

Polis ihbar hattı ile yapılan görüşmeden yaklaşık 15 dakika sonra sanık Eren Erdoğan'ın maktul Fatma Erdoğan'ı tabanca ile 2 el ateş ederek öldürdüğü belirtilen iddianamede, sanığın eşinin cansız bedeni ile arabada bir süre dolaştığı, daha sonra teslim olduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanık Eren Erdoğan'ın "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah ya da mermi taşıma" suçlarından da 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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