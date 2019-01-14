Son Dakika Haberleri: Eşini Öldürüp, Cesedini Karton Kutuya Koyan Kadın Adliyeye Çelik Yelekle Getirildi (2)

Eşini Öldürüp, Cesedini Karton Kutuya Koyan Kadın Adliyeye Çelik Yelekle Getirildi (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIDiyarbakır'da gönül ilişkisi yaşadığı V.Ö. (51) ile birlikte eşi Recep Ürkek'i (56) öldürüp, cesedini de karton kutu içinde kapı önüne bırakarak kaçan ve olaydan 4 saat sonra akrabasının evinde yakalanan Hacire Ürkek (53), emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Eşini Öldürüp, Cesedini Karton Kutuya Koyan Kadın Adliyeye Çelik Yelekle Getirildi (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Diyarbakır'da gönül ilişkisi yaşadığı V.Ö. (51) ile birlikte eşi Recep Ürkek'i (56) öldürüp, cesedini de karton kutu içinde kapı önüne bırakarak kaçan ve olaydan 4 saat sonra akrabasının evinde yakalanan Hacire Ürkek (53), emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Hacire Ürkek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:40 Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güncel
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