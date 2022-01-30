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Eşini öldürüp, çocuklarını yaralayan sanık için müebbet ve 40 yıl hapis istemi - Son Dakika

Eşini öldürüp, çocuklarını yaralayan sanık için müebbet ve 40 yıl hapis istemi

30.01.2022 12:14
Eşini öldürüp, çocuklarını yaralayan sanık için müebbet ve 40 yıl hapis istemi

İZMİR'in Bergama ilçesinde eşi Saime Üzüm'ü (40) bıçaklayarak öldürüp, çocukları H.F.Ü (9) ve Z.Ü.'yü (5) yaraladıktan sonra, aynı bıçağı göğsüne saplayıp, intihar girişiminde bulunan tutuklu sanık Baykent Üzüm (42) için ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde eşi Saime Üzüm'ü (40) bıçaklayarak öldürüp, çocukları H.F.Ü (9) ve Z.Ü.'yü (5) yaraladıktan sonra, aynı bıçağı göğsüne saplayıp, intihar girişiminde bulunan tutuklu sanık Baykent Üzüm (42) için ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl 11 Şubat saat 09.30 sıralarında, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Fesleğen Sokak'taki evde meydana geldi. İnşaatlarda boya ustası olarak çalışan Baykent Üzüm, iddiaya göre, cinnet getirip, bıçakla eşi Saime Üzüm'ü öldürdü. Daha sonra da çocukları H.F.Ü. ve Z.Ü.'yü yaralayıp, aynı bıçağı göğsüne saplayarak, intihar girişiminde bulundu. Çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri, Saime Üzüm'ün cansız bedeni ile yaralı baba ve 2 çocuğu ile karşılaştı. Yaralanan iki çocuk ile baba, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan çocuklar, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Saime Üzüm toprağa verilirken, tedavileri tamamlanan baba ve iki çocuğu taburcu edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baykent Üzüm, tutuklandı.

'KAÇ KERE BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM'Hazırlanan iddianamede, sanık Üzüm'ün ifadesine de yer verildi. Üzüm, ifadesinde "Bir gün mahallede dolaşırken bir kadın, 'Abin Tuncer ve eşinin ailesi, seni öldürecek ve çocuklarını elinden alacak' dedi. Şoke oldum ama kimseye anlatamadım. Olaydan bir ay önce eşim telefonda konuştuğu birine yemeklere çamaşır suyu kattığını söyledi. Bir kaç kez midem bozuldu. Evde yemek yememeye başladım. İşlerim bozuk olduğundan eşime İstanbul'a gitmeyi teklif ettim. 'O da sen git çalış' deyince üzüldüm. Ortak bir karara varamadık. Saat 05.00 gibi uyandım ve İstanbul'a gitmeye karar verdim. Ev kiralamak için dolaptan altınları aldım. Saat 08.00 gibi dışarıya çıktım. Marketten bıçak alıp, eve döndüm. Kafam çok karışıktı. Ailemi öldürmek gibi niyetim yoktu. Eve gittiğimde eşim neden geldiğimi sordu. Ben de 'Öylesine' dedim. Eşim kahvaltı hazırlıyordu. H.F.Ü. mutfaktaydı, kızım ise yatak odasındaydı. Eşim neden geldiğimi yine sorunca gözüm karardı. Evde herkes bağırıyordu, eşimi bıçakladım. Kaç kere olduğunu hatırlamıyorum. Ardından önce çocuklarımı sonra kendimi bıçakladım. Çok pişmanım. Böyle bir şey aklımda yoktu" dedi.ÇOCUKLAR DEHŞET ANINI ANLATTISanık Üzüm'ün yaraladığı H.F.Ü. ve Z.Ü.'nün ifadeleri de iddianamede yer aldı. H.F.Ü., "Babam sabah eve geldi. Elini yüzünü yıkadıktan sonra mutfağa geldi. Annem kahvaltı hazırlıyordu. Babam montunun cebinden bıçak çıkardı. Bize bıçakla saldırıp, 'Hepinizi öldüreceğim' diyordu. O sırada kardeşim Z.Ü. odasında oynuyordu. Babam önce annemi boynundan bıçaklayıp, öldürdü. Annem bahçeye doğru kaçarken, bize 'Kaçın' diye bağırdı. Babam sonra kardeşimle beni de bıçakla yaraladı" dedi. Z.Ü. ise "Babam, annemi öldürdü, ağabeyim ve beni yaraladı. Hangimizi önce yaraladığını hatırlamıyorum. Abimle komşuları çağırdık. Annem ile babam çok kavga ederdi" ifadelerini kullandı.'CEZAİ EHLİYETİ TAM'

İddianamede İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nden ve Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporlar da yer aldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi'nden gelen raporda, sanığın kanında ve idrarında çamaşır suyuna rastlanmadı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporda ise cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Toplanan deliller ışığında çift arasında İstanbul'a gidip gitmeme konusunda tartışma çıktığı, sanığın olay günü bıçak alıp eve geldikten sonra 'Hepinizi öldüreceğim' diyerek önce eşi Saime Üzüm'ü birçok kez bıçakladığı, ardından önce oğlunu sonra kızını bıçakladığı iddianamede yer aldı. Sanığın olayda kullandığı suç aletinin niteliği, darbe sayısı, maktul ve mağdurların yaralandığı bölgeler göz önüne alındığında 'eşi kasten öldürmek' ve iki çocuk için ayrı ayrı 'çocuk ve kendini savunamayacak durumda olan altsoyu öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 40 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.


Eşini öldürüp, çocuklarını yaralayan sanık için müebbet ve 40 yıl hapis istemi
Eşini öldürüp, çocuklarını yaralayan sanık için müebbet ve 40 yıl hapis istemi
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Ağırlaştırılmış Müebbet, İstanbul, İntihar, Bergama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini öldürüp, çocuklarını yaralayan sanık için müebbet ve 40 yıl hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini öldürüp, çocuklarını yaralayan sanık için müebbet ve 40 yıl hapis istemi - Son Dakika
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