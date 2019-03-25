Eşini Öldürüp, 'Gidin Evden Alın' Diyen Zanlı, İlk Eşini de Öldürmüş

Antalya'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (37) başına tabancayla ateş edip, öldüren ve polisi arayıp, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" diyerek kaçan Özcan Işıldar (46), Mersin'de yakalandı.

Antalya'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (37) başına tabancayla ateş edip, öldüren ve polisi arayıp, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" diyerek kaçan Özcan Işıldar (46), Mersin'de yakalandı. Işıldar'ın, 28 yıl önce de ilk eşini öldürdüğü ortaya çıktı.



Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3093 Sokak'taki Menzil Sitesi'ndeki bir bloğun 11'inci katındaki olay, 18 mart Pazartesi saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İkinci evlilikleri olan ve bir süredir ayrı yaşadığı Nihal Işıldar'ın yanına gelen Özcan Işıldar, tartışma sonrasında eşinin başına tabancayla bir kez ateş edip kaçtı. Bir süre sonra polisi arayan Özcan Işıldar, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" dedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girince Nihal Işıldar'ı kan içinde buldu. Sağlık ekipleri, Işıldar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nihal Işıldar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından toprağa verildi.



MERSİN'DE YAKALANDI



Polis, olaydan sonra kaçan Özcan Işıldar'ın Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunu belirledi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Özcan Işıldar'ı ilçede gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Özcan Işıldar'ın 1991 yılında eski eşini öldürüp cezaevinde yattığı, 'kasten öldürme' suçu dahil 7 suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi.



Görüntü Dökümü



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-Zanlının emniyetten çıkartılması



-Zanlının araca bindirilmesi



-Aracın gidişi



-Genel ve detay



(BOYUT: 69 mb) (süre: 36 saniye)



Haber-Kamera: TARSUS(Mersin),



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