Eşini öldürüp intihar eden astsubaydan not: Ölüm ortak kararımız - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşini öldürüp intihar eden astsubaydan not: Ölüm ortak kararımız - Son Dakika

Eşini öldürüp intihar eden astsubaydan not: Ölüm ortak kararımız

7 saat önce

ANKARA'da eşi Özlem Özen'i (34) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen'in (33) "Ölüm bizim ortak kararımız" yazılı not bıraktığı öğrenildi.

Eşini öldürüp intihar eden astsubaydan not: Ölüm ortak kararımız, System.String[]

ANKARA'da eşi Özlem Özen'i (34) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen'in (33) "Ölüm bizim ortak kararımız" yazılı not bıraktığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde çiftin, Yenimahalle ilçesindeki Ragıp Tüzün Mahallesi Levent Sokak üzerinde bulunan apartmanda oturdukları evde meydana geldi. Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen, bilinmeyen bir nedenle eşi Özlem Özen'e tabaca ile ateş etti. Çağlar Özen, ardından aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin öldüğü belirlendi. Evde yapılan incelemenin ardından çiftin cesetleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen ile kamuda memur olan Özlem Özen'in 1,5 ay önce resmi nikahla evlendiği, düğünü ise temmuz ayında yapmayı planladığı öğrenildi. Eşini öldürdükten sonra intihar eden Çağlar Özen'in, "Ölüm bizim ortak kararımız" yazılı not bıraktığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Özlem Özen'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Özlem Özen'in, Kırşehir Kaman ilçesinde, otopsi işlemleri süren Çağlar Özen'in ise Burdur'da toprağa verileceği belirtildi.


Özlem Özen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:02 Kaynak: DHA
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