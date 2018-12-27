Son Dakika Haberleri: Eşini Öldürüp İntihar Etmek İstedi

Eşini Öldürüp İntihar Etmek İstedi

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 çocuk babası şahıs, karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etmek istedi.

Eşini Öldürüp İntihar Etmek İstedi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 çocuk babası şahıs, karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etmek istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Viranşehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 3 çocuk babası M.K., karısı M.K.'yı (35) bıçakladıktan sonra elindeki bıçakla çatıya çıktı. İntihar etmek isteyen şahıs, polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan kadının ise öldüğü belirlendi. Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:23 Kaynak: İHA

Viranşehir, 3. Sayfa
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