Son Dakika Haberleri: Eşini öldürüp intihar etti
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Eşini öldürüp intihar etti

2 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, inşaat işçisi Kerim T. (45), boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nuray T'nin (43) Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti.
İşe gitmek için evden çıktığı sırada Kerim T'nin tabancayla vurduğu Nuray T, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Evin önünden kaçan Kerim T. bir süre sonra aynı silahla Ahmet Uslu Dutluk Parkı'nda canına kıydı.
Cenazeler, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.
Yozgat, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:23 Kaynak: AA
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