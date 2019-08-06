Eşini öldürüp intihar etti
2 saat önce
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Yozgat Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:23 Kaynak: AA
'ın Sorgun
ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.
Alınan bilgiye göre, inşaat işçisi Kerim T. (45), boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nuray T'nin (43) Karşıyaka
Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti.
İşe gitmek için evden çıktığı sırada Kerim T'nin tabancayla vurduğu Nuray T, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Evin önünden kaçan Kerim T. bir süre sonra aynı silahla Ahmet Uslu
Dutluk Parkı'nda canına kıydı.
Cenazeler, Sorgun Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.
Önce eski eşini sonra kendini vurdu Av tüfeğiyle dayısının oğlunu öldüren katil: Korkutmak istedim Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı Katil zanlısı sapık çıktı