Son Dakika Haberleri: Eşini öldürüp intihar etti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eşini öldürüp intihar etti

1 saat önce

İzmir'de boşanmak üzere olduğu eşini tabancayla öldüren emekli polis memuru Erdoğan S., intihar etti.

Eşini öldürüp intihar etti, System.String[]

İzmir'de boşanmak üzere olduğu eşini tabancayla öldüren emekli polis memuru Erdoğan S., intihar etti.


Olay, İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Emekli polis memuru Erdoğan S., boşanmak üzere olduğu eşi Özlem S. ile sabah saatlerinde oturdukları apartmanın önünde tartıştı. Erdoğan S., tartışma sırasında yanındaki tabancayla eşine ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Erdoğan S. ve Özem S.'nin cesetleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti
Emekli polis memuru boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti Nesrin Cavadzade'den olay açıklama: Erkek dediğin maymundan hallice olur TEM'de tır devrildi, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 16:07:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşini öldürüp intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]