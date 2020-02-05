Eşini öldürüp, intihar etti - Son Dakika
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Eşini öldürüp, intihar etti

6 saat önce

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde İmdat Erdem (45), eşi Zehra Erdem'i (39) tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.

Eşini öldürüp, intihar etti, System.String[]

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde İmdat Erdem (45), eşi Zehra Erdem'i (39) tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.

Olay, gece saatlerinde, Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde meydana geldi. İmdat Erdem ile eşi Zehra Erdem arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İmdat Erdem, tabancasını çekip eşi Zehra Erdem'e ateş etti. Zehra Erdem kanlar içinde yere yığılırken, İmdat Erdem bu kez silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil ekipleri sevk geldi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zehra Erdem'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan İmdat Erdem de kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Erdem çifti, bugün Çayırova'da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:32 Kaynak: DHA
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