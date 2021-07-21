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Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü - Son Dakika

Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü

21.07.2021 09:44
Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü, System.String[]

Tekirdağ'da ayrı yaşadığı eşini ormanlık alanda öldürüp, cinayete intihar süsü veren Yunus Hamarat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, bu süreçte ortadan kaybolan cani kocanın insan kaçakçılarının yardımıyla Karadağ'a kaçtığı öğrenilmişti. Şüpheli ölümün intihar değil, cinayet olduğu Whatsapp yazışmaları ile anlaşıldı. Hamarat'ın eşinin kardeşine "Ablanı öldürmeye götürüyorum" yazdığı mesaj cinayeti aydınlattı.

İstanbul Silivri'de yaşayan Sarıgül Hamarat henüz 17 yaşındayken Yunus Hamarat'la evlendi. Çiftin 3 çocukları oldu. Sarıgül Hamarat, 3 Ağustos 2018'de müteahhitlik yapan eşinin kendisini aldattığını öğrendi. "Beni neden aldattın?" diye sorunca darp edildi, evden kovuldu. Sarıgül ölümle tehdit edildiğini iddia ederek polise başvurdu. 4 Ağustos 2018'de geçici olarak kadın sığınma evine yerleştirildi.

''ABLANI ÖLDÜRMEYE GİDİYORUM'' MESAJI

Hürriyet'in haberine göre ağabeyi Alican Sönmez ve eşinin ağabeyi İmam Hamarat çiftin arasını yeniden bulmaya çalıştı. 5 Ağustos'ta eve döndü. Büyükler gidince Yunus Hamarat ve Sarıgül Hamarat bir kez daha kavga etti. Yunus Hamarat 6 Ağustos'ta günü Sarıgül Hamarat'ı da yanına alarak Silivri'de ormanlık alana gitti. Giderken de eşinin kardeşi Erdal Sönmez'e "Ablanı öldürmeye götürüyorum" diye mesaj attı. Erdal Sönmez bu mesajı kimseye haber vermedi.

CİNAYETE İNTİHAR SÜSÜ VERDİ

Kuşbahçe- Büyükçavuşlu Yolu üzerindeki ormanlık alanda cipini durduran Yunus Hamarat, eşini göğsünden tek kurşunla vurarak öldürdü. Ellerini yıkadıktan sonra tabancayı ölen eşinin eline tutuşturarak bir el ateş ettirdi. Daha sonra da jandarmayı aradı. İddiasına göre eşi intihar etmişti.

Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cani kocanın cinayet planını Whatsapp yazışmaları ortaya çıkardı

TUTUKSUZ YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ

9 Ağustos'ta tutuklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Hamarat'a tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. Hamarat, Silivri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasını eşinin intiharı üzerine kurdu. 9 Ocak 2019'da suç vasfının değişebileceği gerekçesiyle Hamarat'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

KORKUNÇ CİNAYETİ YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKARDI

Sarıgül Hamarat'ın cinayete kurban gittiği Yunus Hamarat'ın yaptığı telefon görüşmeleri ve WhatsApp yazışmalarıyla çözüldü. Mahkeme davayı 10 Kasım 2020 günü karara bağladı. Yunus Hamarat'a müebbet, Sarıgül Hamarat'ın kardeşi Erdal Sönmez'e ise 12.5 yıl hapis cezası verildi. Ancak Yunus Hamarat yakalanamadı.

ABLANIN HAKLI İSYANI: CEZASIZ KALMASIN

Sarıgül Hamarat'ın ablası Özgül Dilek kararın ardından katilin hâlâ serbestçe dolaşabilmesine isyan etti. Abla Dilek, "Kardeşimi öldüren adam cinayetten sonra tutuksuz yargılandı. Biz defalarca itiraz ettik. Onun öldürdüğü kesinleşince ağır ceza aldı. Bir kadın öldürüldü. Cezasız kalmasın. Ülkeye getirilip cezasını çeksin" dedi.

KARADAĞ'A KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yusuf Hamarat aylar sonra Karadağ'dan telefonla akrabalarını aradı, yurtdışına kaçtığını haber verdi. Resmi kayıtlara göre ise yurtdışına hiç çıkmadı. İnsan kaçakçılarının yardımıyla sınırı geçtiği ve sahte pasaportla Karadağ'a gittiği tahmin ediliyor.

Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü

Yunus Hamarat, Hürriyet, Karadağ, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü - Son Dakika


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