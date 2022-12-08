Hilal'in ölümü intihar mı cinayet mi? Mahkeme salonu "Kardeşim solaktı" sözleriyle buz kesti - Son Dakika
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Hilal'in ölümü intihar mı cinayet mi? Mahkeme salonu "Kardeşim solaktı" sözleriyle buz kesti

08.12.2022 14:32

İstanbul Esenyurt'ta karısı Hilal Adıyaman'ı öldürüp intihar süsü veren Musa Adıyaman, hakim karşısına çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen Musa Adıyaman, karısının intihar ettiğini söylerken maktulün ablası Aslı Yıldırım ise kardeşinin sağ eliyle başına tabanca ile ateş edemeyeceğini iddia ederek "Hilal sol elini kullanıyordu" dedi. Mahkeme ölen kadının nikah defterine hangi elle imza attığına bakılmasını istedi.

Esenyurt'ta 6 Şubat 2022 tarihinde Musa Adıyaman, 2 buçuk yıllık eşi Hilal Adıyaman'ı silahla öldürüp intihar süsü vermeye çalışmıştı. Ancak solak olan Hilal'i kafasının sağ tarafından vurup silahı da kadının sağ eline tutuşturduğu iddia edilmişti. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Musa Adıyaman, maktul Hilal Adıyaman'ın annesi Gülbahar Yıldırım, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

"İNTİHARI DÜŞÜNECEK BİR RUHSAL DURUMDA DEĞİLDİ"

Tanık Hatice Nur Tuğul beyanında, "Aynı mahallede oturdukları için eşim ve sanık samimiydi. Bizim maddi sıkıntılarımız olduğu için 2021 ağustos ve kasım ayları arasında Musa ve Hilal'in evinde kaldık. Çiftin gayet mutlu evlilikleri vardı. Aralarında herhangi bir tartışmaya şahit olmadım. Evlerinde mutluydular. Benim yüzüme benden rahatsız olduğunun söylemedi. Gayet hala dolu bir insandı. Yeni şeyler tanıyıp görmek isteğindeydi. İntiharı düşünecek bir ruhsal durumda olduğunu görmedim" dedi.

"ŞİDDET GÖRDÜĞÜNE DAİR FOTOĞRAFLAR GÖNDERMİŞTİ"

Hilal Adıyaman'ın ablası Aslı Yıldırım ise beyanında, "Kardeşim evliliklerinin başından beri şiddet gördüğünü söyledi. Dayaklardan artık bıktığını ve sıkıldığını söyledi. Bana şiddet gördüğüne dair fotoğraflar da göndermişti. Evlerinde kalan Tuğul soyadlı çiftin evlerinde kalmasını istememesi nedeniyle yine Musa tarafından darbedilmişti" şeklinde konuştu.

"KARDEŞİM SOLAKTI"

Müşteki avukatı Nurullah Karataş'ın "Hilal hangi elini kullanıyordu?" sorusuna tanık Aslı Yıldırım, "Hilal sol elini kullanıyordu. Hilal'den ayrı iki kardeşim daha solaktır. Hatta biz küçükken üçümüz solak üçümüz sağlağız diyorduk. Onlarda bize salak salak diye şaka yapıyorlardı" dedi.

KARISI TARAFINDAN ALDATILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Tanık beyanlarına karşı diyecekleri sorulan sanık Musa Adıyaman, "Ben kesinlikle seni öldürürüm şeklinde bir şey söylemedim. Ben Hilal'in annesini aradığımda kişinin beni aldattığını söyledim, hatta Hilal de annesine 'Şeytana uydum' dedi. Ben suçsuzum, mağdurum, eşimi kaybettim" diye konuştu.

Savunması sorulan sanık avukatı beyanında, "Dosya çerçevesinde alınan raporlar maktulün sağ elinde swap izlerini tespit etmiştir. Bir insan solak olsa dahi bunu sağ elle kullanamayacağı anlamına gelmez. Elinde swap izinin çıkmış olması ve atışın bitişik atış olması dikkate alındığında maktulün kendini vurmuş olduğu kabulünde herhangi bir hayatın olağan akışına aykırılık yoktur" şeklinde konuştu.

NİKAH DEFTERİNİ HANGİ ELLE İMZALADIĞINA BAKILACAK

Mahkeme, Esenyurt Belediyesine müzekkere yazılarak, nikah işlemlerini gerçekleştirdiği sırada Hilal Adıyaman tarafından ibraz edilen ıslak imzalı belgelerin mahkemeye gönderilmesine karar vererek, ölen kadının bu belgelerde hangi elini kullandığı hususunda tespit yapılması için dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilerek rapor hazırlanmasına hükmetti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Musa Adıyaman hakkında 'Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle eşini intihara mecbur etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Kaynak: İHA
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Aslı Yıldırım, Adıyaman, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hilal'in ölümü intihar mı cinayet mi? Mahkeme salonu 'Kardeşim solaktı' sözleriyle buz kesti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hilal'in ölümü intihar mı cinayet mi? Mahkeme salonu "Kardeşim solaktı" sözleriyle buz kesti - Son Dakika
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