Eşini Öldürüp İntihara Kalkışan Koca, Adli Kontrolle Serbest (2)
18 dakika önce
TEDAVİ GÖRMESİ İÇİN SERBEST BIRAKILMIŞKonya'da, eşi Müslime B.'yi (49) tek fişek alan, tek kırma tüfekle göğsünden vurarak, öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Hasan Hüseyin B.
TEDAVİ GÖRMESİ İÇİN SERBEST BIRAKILMIŞ Konya
'da, eşi Müslime B.'yi (49) tek fişek alan, tek kırma tüfekle göğsünden vurarak, öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Hasan Hüseyin
B.'nin (62), tutuklanması talebiyle sevk edildiği 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nce sağlık durumunun tutuklamaya elverişli olmadığı ve hastanede tedavi görmesi gerektiği için adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildiği belirtildi.
BAŞSAVCILIKTAN KARARA İTİRAZ
Çenesinden ameliyat olan ve konuşmakta güçlük çeken Hasan Hüseyin B., mahkemenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Plastik
Cerrahi Servisi'nde tedaviye alındı. Hasan Hüseyin B. hakkındaki karara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca itirazda bulunulduğu, tutuklanmasının talep edildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:48 Kaynak: DHA
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