Son Dakika Haberleri: Eşini öldürüp, intihara kalkışan koca da hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Eşini öldürüp, intihara kalkışan koca da hayatını kaybetti

1 saat önce

KONYA'da alkol almasına tepki gösterdiği için tartıştığı eşi Kezban Yıldız'ı (46), tabancayla vurarak öldürdükten sonra silahı çenesine dayayıp tetiği çekerek intihara kalkışan Fahri Yıldız (46), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eşini öldürüp, intihara kalkışan koca da hayatını kaybetti, System.String[]
KONYA'da alkol almasına tepki gösterdiği için tartıştığı eşi Kezban Yıldız'ı (46), tabancayla vurarak öldürdükten sonra silahı çenesine dayayıp tetiği çekerek intihara kalkışan Fahri Yıldız (46), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Salı günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Sarıyakup Caddesi'nde meydana geldi. İşten dönen 5 çocuk babası tuhafiyeci Fahri Yıldız, evde alkol alırken, mutfakta bulunan eşi Kezban Yıldız kendisine tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fahri Yıldız, tabancasını çekip, 3 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun gözü önünde eşine ateş etti. Başından yaralanan Kezban Yıldız, kanlar içinde yere yığıldı. Odasında oturan çiftin en büyük çocuğu Zeki Yıldız (26), silah sesini duyunca, odaya koştu. Annesini yerde kanlar içinde gören Zeki Yıldız, şok geçiren iki kardeşini alarak karşı dairedeki komşularına götürdü.
BU KEZ BABASINI KANLAR İÇİNDE BULDU
Bu sırada Fahri Yıldız, tabancanın namlusunu kendi çenesine dayayıp, tetiği çekti. İkinci silah sesini duyan Zeki Yıldız, koşarak döndüğünde babasını da kanlar içinde buldu. Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başından yaralanan Kezban Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kezban Yıldız'ın cenazesi dün Üçler Mezarlığı'na defnedildi.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Fahri Yıldız da yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Fahri Yıldız'ın, olay sırasında 1.34 promil alkollü olduğu saptandı. 


- Konya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:23 Kaynak: DHA
Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz sonrası ilk "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı" Komşular kötü koku ihbarında bulundu! Eve giren polis büyük şok yaşadı "Kedin üzerimi pislemişti" diyerek arkadaşının boğazını kesen sanık: Niye yaptım bilmiyorum Camide üniversiteli kızı zorla öpen zanlı: 'Manevi kızım olur musun' dedim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:29:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşini öldürüp, intihara kalkışan koca da hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]