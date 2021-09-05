Eşini öldürüp kaçtı, özel ekip arıyor - Son Dakika

MARDİN'in Savur ilçesinde daha önce eniştesini öldürdüğü için 27 yıl cezaevinde kalan ve bir yıl önce şartlı tahliye edilen Abdulkadir Pulent (62), eşi Emine Pulent'i (61) götürdüğü üzüm bağında öldürüp kaçtı. Pulent'in yakalanması için özel ekip kuruldu.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde kırsal İçören Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Pulent, eşi Emine Pulent'i köyün dışındaki, kendilerine ait olan üzüm bağına götürdü. Pulent, burada tartıştığı eşi Emine Pulent'i öldürdü. Olayı duyan köylüler jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, bağda Emine Pulent'in cansız bedeniyle karşılaştı. Emine Pulent'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Buradaki otopsinin ardından yakınlarının teslim aldığı Pulent'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.Olayın ardından kaçan Abdulkadir Pulent'in daha önce de amcasının oğlu olan eniştesi Şeyhmus Pulent'i tartışmada öldürdüğü belirtildi. Adam öldürme suçundan 30 yıl ceza alan Pulent'in koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yıl önce şartlı tahliye edildiği ve psikolojik tedavi gördüğü bildirildi. Jandarma, Pulent'in yakalanması için özel ekip kurdu.