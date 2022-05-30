EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYARAK İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYARAK İNTİHAR ETTİ

30.05.2022 16:45

Kocaeli'de, Turan Karslı'nın boşanma aşamasında olduğu Güler Karslı'yı tabancayla öldürüp, kızı Elif Karslı'yı yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son vermesiyle ilgili ailenin komşusu Nurcan Aydın konuştu.

Kocaeli'de, Turan Karslı'nın boşanma aşamasında olduğu Güler Karslı'yı tabancayla öldürüp, kızı Elif Karslı'yı yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son vermesiyle ilgili ailenin komşusu Nurcan Aydın konuştu. Aydın, Eşi balkondan içeri atladı. Ben oğlu zannettim. Önce kızını vurdu bacağından. Kızı dışarı çıktı, geldi bizden yardım istedi. Sonra karısını vurdu boğazından silahla sonra kendini başından vurup intihar etti. Ambulansa haber verdik dedi.Güler Karslı'nın, eşinin kendisini tehdit ettiğini kendilerine söylediğini anlatan Aydın, Bundan 2 ay önce eşini tehdit ediyordu. Tabi sadece devlet koruması vardı. Benden de yardım istedi eğer bir gün bir şey olursa çocuklarıma git gel, gibisindenö diye konuştu.

KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLAYINCA CEZAEVİNE GİRMİŞ

Öte yandan Turan Karslı'nın bir süre önce kahvehanede kavga ettiği, eşinin kardeşini bıçakla yaraladığı, bu nedenle cezaevine girdiği öğrenildi. (DHA)

EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYARAK İNTİHAR ETTİ
EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYARAK İNTİHAR ETTİ
EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYARAK İNTİHAR ETTİ
EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYARAK İNTİHAR ETTİ

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Kaynak: DHA

Kocaeli, İntihar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYARAK İNTİHAR ETTİ - Son Dakika


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