EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYARAK İNTİHAR ETTİ

KOCAELİ'de Turan Karslı, boşanma aşamasında olduğu Güler Karslı'yı tabancayla öldürüp, kızı Elif Karslı'yı yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak'ta meydana geldi. TIR sürücüsü Turan Karslı, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu Güler Karslı'nın evine geldi. Burada eşiyle tartışan Turan Karslı, tabancayı ateşleyip önce Güler Karslı ve kızı Elif Karslı'yı ardından da kendisini vurdu. Olay anında evde olan gelini Zehra Karslı ise 3 yaşındaki çocuğuyla kaçıp, komşularına sığındı. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Turan Karslı ve eşi Güler Karslı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Elif Karslı ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

Kocaeli'de, boşanma aşamasında olduğu Güler Karslı'yı tabancayla öldürüp, kızı Elif Karslı'yı yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son veren Turan Karslı (55) hakkında, uzaklaştırma kararı bulunduğu ortaya çıktı. Turan Karslı'nın, arkadaşına ait hafif ticari araçla evinin sokağına geldiği, 1'inci kattaki daireye balkondan girdiği öğrenildi. Karslı'nın bir süre önce kavgaya karışması nedeniyle cezaevinde bulunduğu belirtildi.

ARKADAŞLARINA, EŞİNİ VURACAĞINI SÖYLEMİŞ

Arkadaşı ise 3 çocuk babası Karslı'nın eşini vuracağını söylediğini, kendisini uyardıklarını söyledi.

Polisin olay yerindeki incelemelerin ardından cansız bedenler, evden çıkarılarak morga götürüldü. Bu sırada Karslı ailesinin yakınları, sinir krizi geçirdi. Soruşturma sürüyor. (DHA)