Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti (3) - Son Dakika
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Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti (3)

30.05.2022 16:09
Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti (3)

'BANA BİR ŞEY OLURSA' DİYE ÇOCUKLARINA BAKILMASINI İSTEMİŞKocaeli'de, Turan Karslı'nın boşanma aşamasında olduğu Güler Karslı'yı tabancayla öldürüp, kızı Elif Karslı'yı yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son vermesiyle ilgili ailenin komşusu Nurcan Aydın konuştu.

'BANA BİR ŞEY OLURSA' DİYE ÇOCUKLARINA BAKILMASINI İSTEMİŞ

Kocaeli'de, Turan Karslı'nın boşanma aşamasında olduğu Güler Karslı'yı tabancayla öldürüp, kızı Elif Karslı'yı yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son vermesiyle ilgili ailenin komşusu Nurcan Aydın konuştu. Aydın, "Eşi balkondan içeri atladı. Ben oğlu zannettim. Önce kızını vurdu bacağından. Kızı dışarı çıktı, geldi bizden yardım istedi. Sonra karısını vurdu boğazından silahla sonra kendini başından vurup intihar etti. Ambulansa haber verdik" dedi.

Güler Karslı'nın, eşinin kendisini tehdit ettiğini kendilerine söylediğini anlatan Aydın, "Bundan 2 ay önce eşini tehdit ediyordu. Tabi sadece devlet koruması vardı. Benden de yardım istedi eğer bir gün bir şey olursa çocuklarıma git gel, gibisinden" diye konuştu.KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLAYINCA CEZAEVİNE GİRMİŞÖte yandan Turan Karslı'nın bir süre önce kahvehanede kavga ettiği, eşinin kardeşini bıçakla yaraladığı, bu nedenle cezaevine girdiği öğrenildi.


Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti (3)
Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti (3)
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EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYARAK İNTİHAR ETTİ EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYARAK İNTİHAR ETTİ Silahla eşini öldürüp kızını yaralayan kişi intihar etti Silahla eşini öldürüp kızını yaralayan kişi intihar etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti (3) - Son Dakika


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