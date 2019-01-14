Son Dakika Haberleri: Eşini Öldürüp Koliye Koyan Kadın Tutuklandı

Eşini Öldürüp Koliye Koyan Kadın Tutuklandı

1 saat önce

Diyarbakır'da önceki gün bir koli içinde cesedi bulunan şahsın eşi, tasarlayarak ve kasten adam öldürme suçlarından tutuklandı.

Eşini Öldürüp Koliye Koyan Kadın Tutuklandı, System.String[]
Diyarbakır'da önceki gün bir koli içinde cesedi bulunan şahsın eşi, tasarlayarak ve kasten adam öldürme suçlarından tutuklandı.

Önceki gün Kayapınar ilçesinde bir apartmanın 4. katında kolinin içinde ceset olduğunu gören bina sakinleri polise ihbarda bulunmuş, incelemede cesedin Recep Ü.'ye (52) ait olduğu belirlenmişti. Yapılan incelemelerin ardından Recep Ü.'nün eşi H.Ü. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Recep Ü.'nün eşi H.Ü., emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. H.Ü., çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak ve kasten adam öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:52 Kaynak: İHA

Kayapınar, Diyarbakır, 3. Sayfa
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