Eşini öldürüp oğluna işkence yapan adam ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı - Son Dakika
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Eşini öldürüp oğluna işkence yapan adam ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı

21.06.2022 15:20

Ankara'da doktor eşi Zeynep Erdoğan'ı bıçaklayarak öldüren ve 16 yaşındaki oğlunu da işkence yaparak yaralayan Mehmet Erdoğan, "eşi kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", diğer suçlardan da 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Erdoğan ile kocası Mehmet Erdoğan arasında 10 Mayıs 2021'de tartışma çıkmış, karısını göğsünden bıçakla yaralayan Mehmet Erdoğan, üvey oğlunu da iple bağlayarak kaçmıştı. Bağlı olduğu ipten kurtulan oğlunun polise yaptığı ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zeynep Erdoğan'ın öldüğü belirlenmişti. Ümitköy'de araçta yakalanan Mehmet Erdoğan tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Erdoğan hakkında, "eşi kasten öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından ise 7 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

ÖLDÜRME KASTININ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya, sanık Erdoğan, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra son savunmasını yapması için sanığa söz verdi. Sanık Erdoğan, öldürme kastıyla hareket etmediğini savunarak, beraat talebinde bulundu. "Çok pişmanım. Eşimi öldürmek istemedim. Annesini o halde görmesin diye çocuğu alt kata indirdim. Öldürmek gibi niyetim yoktu." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ İSTENDİ

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı "eşi kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", Zeynep Erdoğan'ın 16 yaşındaki oğlunu "öldürmeye teşebbüsten" 15 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mehmet Erdoğan, eşinin aldattığını söylemesi üzerine kendini kaybettiğini, yaralama kastıyla hareket etiğini de iddia ederek, verilecek cezada tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Sanık hakkında haksız tahrik ve takdiri indirim uygulamayan mahkeme, Erdoğan'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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Kaynak: AA

Zeynep Erdoğan, Mehmet Erdoğan, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini öldürüp oğluna işkence yapan adam ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı - Son Dakika

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